На российско-украинской границе скопление фур

В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения в Харьковской и Сумской областях наблюдается накопление грузовых транспортных средств.

На границе с Россией скопление фур dpsu.gov.ua

В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения в Харьковской и Сумской областях наблюдается накопление грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Об этом в пятницу, 23 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, по состоянию на 10:00 23 марта количество грузовиков у Гоптовки достигло около 60, у Катериновки - 45 автомобилей.

По данным ведомства, грузовики накапливаются из-за “медленной работы служб“ в российских пунктах пропуска.

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Напомним, 21 марта на границе с Российской Федерацией фиксировалось скопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины из-за сбоя программного обеспечения.