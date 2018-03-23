Билецкий прокомментировал обыски на базе Азова

Глава Азова Андрей Билецкий обвинил полицию в захвате рекрутинговой базу полка Азов и краже вещей с орденами.

Билецкий не исключает, что силовики могли что нибудь подбросить скриншот из видео

Лидер партии Национальный корпус Андрей Белецкий заявил, что полиция захватила рекрутинговую базу полка Азов, расположенную на территории завода АТЭК.

Официальный комментарий Билецкого был опубликован на странице партии в Facebook.

Он отметил, что когда силовики начали проводить в 6 утра следственные действия они не предоставили ни одного документа, в котором были бы указаны основания на обыски.

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Билецкий также не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, “какие-то очередные гранаты Савченко“, поскольку, по его мнению, задачей полиции в данном случае является “политическая провокация, а не правовые действия“.

Депутат добавил, что силовики выломали все двери, применяли необоснованную силу и украли личные вещи.

“Были сломаны все двери, украдены вещи. Самое гадкое то, что подлецы с милицейскими шевронами украли ордена людей, которые воевали за эту страну“, - заявил он.

“Это наш дом, который мы построили на руинах. А мы свой дом не сдаем. Эти животные посмели войти в него и искать там то, чего там нет... Мы за свой дом будем бороться“, - заключил нардеп.

Напомним, 23 марта в Киеве силовики заблокировали вход на базу партии Национальный корпус и полка Нацгвардии Азов, которая находится на территории машиностроительного завода АТЕК у станции метро Святошин.