В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"

Показанное на пресс-конференции изделие ни по внешнему виду, ни по габаритам не похоже на заявленный БПЛА Fly Eye польского производства, стоящий на вооружении ВСУ.

Военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат, “при помощи которого украинские силовики корректировали огонь“. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего оперативным командованием непризнанной “Донецкой народной республики“ Эдуард Басурин.

По его словам, “с помощью беспилотного летательного аппарата Fly Eye украинские силовики круглосуточно корректировали огонь“, а после его сбития “огонь прекратился“.

В подтверждение своих слов Басурин принес “сбитый беспилотник“ на пресс-конференцию и показал соответствующую табличку с названием и характеристиками летательного аппарата.

Следует отметить, что ни по габаритным размерам, ни по внешнему виду показанное изделие не похоже на БПЛА Fly Eye, стоящий на вооружении украинской армии:

Так Fly Eye выглядит на сайте производителя:

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Показанные фрагменты летательного аппарата, скорее всего, принадлежат маленькому дрону Мара производства ООО Карболайн.

Данный БПЛА может находиться в воздухе максимум 90 минут и пролетать не более 90 км на высоте 100 м. Предназначен для мониторинга полей в фермерских хозяйствах.

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В декабре 2016 года тот же Басурин уже пытался выдать похожий дрон за “беспилотник ВСУ Fly Eye“, показав в тот раз почти целый БПЛА Мара.