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В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
Показанное на пресс-конференции изделие ни по внешнему виду, ни по габаритам не похоже на заявленный БПЛА Fly Eye польского производства, стоящий на вооружении ВСУ.
В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
© dan-news.info
Фото 1/7
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
  • В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
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Военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат, “при помощи которого украинские силовики корректировали огонь“. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего оперативным командованием непризнанной “Донецкой народной республики“ Эдуард Басурин.

По его словам, “с помощью беспилотного летательного аппарата Fly Eye украинские силовики круглосуточно корректировали огонь“, а после его сбития “огонь прекратился“.

В подтверждение своих слов Басурин принес “сбитый беспилотник“ на пресс-конференцию и показал соответствующую табличку с названием и характеристиками летательного аппарата.

Следует отметить, что ни по габаритным размерам, ни по внешнему виду показанное изделие не похоже на БПЛА Fly Eye, стоящий на вооружении украинской армии:

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces 
 

Так Fly Eye выглядит на сайте производителя:

Фото: wb.com.pl/fly-eye
 

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Показанные фрагменты летательного аппарата, скорее всего, принадлежат маленькому дрону Мара производства ООО Карболайн.

Фото: mara-drone.com/product/uav-mara 
 

Данный БПЛА может находиться в воздухе максимум 90 минут и пролетать не более 90 км на высоте 100 м. Предназначен для мониторинга полей в фермерских хозяйствах.

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В декабре 2016 года тот же Басурин уже пытался выдать похожий дрон за “беспилотник ВСУ Fly Eye“, показав в тот раз почти целый БПЛА Мара.

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Теги: беспилотник, ВСУ, дрон, ДНР, боевики, сепаратисты
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Комментариев (1)
diver117    23.03.2018, 15:16
Оценка:  +3
diver117
Буком сбивали, чи Осой или Стрелой ограничились?
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