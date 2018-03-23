В ДНР заявили, что сбили "беспилотник ВСУ"
Военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат, “при помощи которого украинские силовики корректировали огонь“. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего оперативным командованием непризнанной “Донецкой народной республики“ Эдуард Басурин.
По его словам, “с помощью беспилотного летательного аппарата Fly Eye украинские силовики круглосуточно корректировали огонь“, а после его сбития “огонь прекратился“.
В подтверждение своих слов Басурин принес “сбитый беспилотник“ на пресс-конференцию и показал соответствующую табличку с названием и характеристиками летательного аппарата.
Следует отметить, что ни по габаритным размерам, ни по внешнему виду показанное изделие не похоже на БПЛА Fly Eye, стоящий на вооружении украинской армии:
Так Fly Eye выглядит на сайте производителя:
Читай также: На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Показанные фрагменты летательного аппарата, скорее всего, принадлежат маленькому дрону Мара производства ООО Карболайн.
Данный БПЛА может находиться в воздухе максимум 90 минут и пролетать не более 90 км на высоте 100 м. Предназначен для мониторинга полей в фермерских хозяйствах.
Смотри также: ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник
В декабре 2016 года тот же Басурин уже пытался выдать похожий дрон за “беспилотник ВСУ Fly Eye“, показав в тот раз почти целый БПЛА Мара.