Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +17

Как прогнозируют, после обильных снегопадов оттепель может вызвать значительные подтопления во многих регионах страны.

По прогнозам синоптиков, в Украине уже скоро потеплеет depositphotos.com

На следующей неделе в Украину должна прийти по-настоящему весенняя погода.

Об этом в своем блоге сообщила синоптик Наталья Диденко.

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“26-27 марта потепление будет продолжаться, и на протяжении дня ожидается +1...+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы“, - прогнозируется в сообщении.

По словам метеоролога, 28-29 марта потепление днем достигнет +7...+14 градусов, на юге Украины ожидается +10...+17 градусов.

При этом дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

Как сообщалось, 19 марта в Днепре за сутки выпала двухмесячная норма осадков.