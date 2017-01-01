Савченко планировала покушение на Порошенко, Авакова и Турчинова - прокурор

Против арестованного нардепа Надежды Савченко выдвинули еще одно обвинение. На этот раз - в планировании покушения на Президента и других должностных лиц.

В пятницу, 23 марта, на заседании Шевченковского суда по избранию меры пресечения для арестованной Надежды Савченко в адрес нардепа прозвучало новое обвинение. Прокурор Александр Банник заявил, что Савченко готовила покушение на президента Украины Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других государственных деятелей.

Об этом сообщает 112 Украина.

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“Во время пребывания президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра украины, членов Кабинета министров Украины, государственных и общественных деятелей на заседании ВРУ с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел здания в правительственном квартале в Киеве“, – так описал планы Савченко прокурор, тем самым подтверждая слова генпрокурора Юрия Луценко.

“Одновременно… осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других общественных и государственных деятелей, с целью противоправного лишения их жизни“, – добавил Банник.

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Также прокурор сказал, что Савченко собиралась убить сотрудников правоохранительных органов, охраняющих здание Верховной Рады.

Напомним, 23 марта на том же заседании суда Надежда Савченко объявила голодовку. Ранее она уже голодала, находясь в российской тюрьме.

Также напомним, что сестра Савченко заявила, что Надежду использовали для собственного уничтожения.