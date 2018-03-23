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Савченко готова была подорвать себя, чтобы не сдаться живой – прокурор

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
На встречу с одним из свидетелей Савченко пришла с сумкой, в которой было восемь гранат. Об этом на суде заявил прокурор.
Шевченковский районный суд Киева 23 марта избирает меру пресечения нардепу Савченко
Шевченковский районный суд Киева 23 марта избирает меру пресечения нардепу Савченко
Скриншот из видео

Во время заседания в Шевченковском районном суде города Киева, который 23 марта избирает меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, прокурор заявил, что она была готова подорвать себя боевыми гранатами. 

Об этом сообщает 112 Украина.

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“Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта 2018 года в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов 8 гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться“, – сказал прокурор.

Напомним, спустя два года после освобождения из российской тюрьмы  22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности, депутаты разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

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Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады.  Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки Топаз, которую произвели в ДНР.

Озвучивая представление ГПУ на арест Савченко, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп совместно с Владимиром Рубаном планировали установить гранатомет на Трухановом острове или на барже и обстрелять центр Киева.

23 марта Надежда Савченко опять объявила голодовку.

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Теги: Савченко, теракт, гранаты, суд
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Комментариев (6)
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alex_sandr_sant    23.03.2018, 15:55
Оценка:  0
alex_sandr_sant
Что-то повторяться стали. Фишка "у неё в сумке гранаты" недавно была))
Сыроешка    23.03.2018, 15:54
Оценка:  0
Сыроешка
А как бы она тогда подорвала парламент,в виде призрака?
СБУдремлет    23.03.2018, 15:42
Оценка:  -1
СБУдремлет
та заебли этой савченко. Посадить и забыть, раз она неуравновешеная
Arfan    23.03.2018, 15:06
Оценка:  -1
Arfan
Надя Рембо. то есть Рембонад.
Rikstal    23.03.2018, 14:51
Оценка:  -1
Rikstal
у цьому році кавуни в Київ баржами не привезуть - береженого бог береже!
ptica-govorun    23.03.2018, 14:52
Оценка:  +1
ptica-govorun
і острови затоплять
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