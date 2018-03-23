Савченко готова была подорвать себя, чтобы не сдаться живой – прокурор

На встречу с одним из свидетелей Савченко пришла с сумкой, в которой было восемь гранат. Об этом на суде заявил прокурор.

Во время заседания в Шевченковском районном суде города Киева, который 23 марта избирает меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, прокурор заявил, что она была готова подорвать себя боевыми гранатами.

Об этом сообщает 112 Украина.

Читай также: ГПУ обнародовала видеодоказательства против Савченко

“Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта 2018 года в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов 8 гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться“, – сказал прокурор.

Напомним, спустя два года после освобождения из российской тюрьмы 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности, депутаты разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

Смотри также: Савченко принесла в Раду гранаты и выложила на стол

Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки Топаз, которую произвели в ДНР.

Озвучивая представление ГПУ на арест Савченко, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп совместно с Владимиром Рубаном планировали установить гранатомет на Трухановом острове или на барже и обстрелять центр Киева.

23 марта Надежда Савченко опять объявила голодовку.