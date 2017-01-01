Гройсман обещает разобраться с евробляхами за месяц

Премьер хочет, чтобы Верховная Рада делегировала ему это право.

В пятницу, 23 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течении месяца Кабмин способен урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, и теперь вопрос только за тем, чтобы Верховная Рада делегировала им это право, сообщает Интерфакс Украина.

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“Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины“, - сообщил он.

Гройсман пообещал урегулировать данный вопрос всего за месяц, если получит соответствующее право.

“Но если вопрос идет о том, что оно должно быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссии с ассоциацией“, - добавил премьер.

Как сообщалось, Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законного их регистрации на территории страны.

Напомним, 19 марта Гройсман поручил Минюсту разобраться с обысками на Новой Почте.