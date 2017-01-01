СБУ блокировала незаконный оборот оружия в четырех областях

Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В частности, в Ивано-Франковской области правоохранители задержали жителя Тысменицы за незаконное хранение оружия для дальнейшего сбыта. Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли пистолет ТТ, три ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и более трехсот патронов различного калибра. Также были обнаружены и комплектующие к оружию.

В Одессе во время проведения санкционированных обысков по месту жительства одесита сотрудники СБ Украины обнаружили три запала ручных гранат, более ста патронов различного калибра, холодное оружие и имитационный снаряд военного образца с взрывчаткой.

Также в Харьковской области сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота около пятьсот патронов калибра 5,45 мм, которые хранились в собственном доме жителя Новой Березовки.

На Волыни оперативники спецслужбы обнаружили недалеко от населенного пункта Гишин Ковельского района тайник с боеприпасами. Из тайника, оборудованного в лесополосе, они изъяли две ручные граната РГД-5 и Ф-1, гранатометный выстрел ВОГ-25 и пятьдесят патронов различного калибра.

Найденные средства поражения направлены на экспертизу. По всем случаям в рамках открытых уголовных производств по ст.263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 17 марта в Одессе задержали банду похитителей людей.