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В Одессе из маршрутки на ходу выпала женщина

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Водитель маршрутки №145 забыл закрыть двери и начал движение, сообщили очевидцы. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.
Маршрутка, из которой выпала женщина
Маршрутка, из которой выпала женщина
7 канал

Утром в пятницу, 23 марта, в центре Одессы из салона маршрутки №145 выпала женщина. Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на очевидцев.

По их словам, водитель забыл закрыть двери и начал движение. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

В полиции подтвердили информацию об инциденте. На месте работал следователь.

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Ранее в Житомире 9-летний ребенок выпал из маршрутки. С серьезными травмами он был доставлен в одну из больниц города.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Одесса, полиция, женщина, водитель, маршрутка, пострадавшие
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