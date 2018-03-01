В Одессе из маршрутки на ходу выпала женщина

Водитель маршрутки №145 забыл закрыть двери и начал движение, сообщили очевидцы. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

Маршрутка, из которой выпала женщина 7 канал

Утром в пятницу, 23 марта, в центре Одессы из салона маршрутки №145 выпала женщина. Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на очевидцев.

По их словам, водитель забыл закрыть двери и начал движение. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

В полиции подтвердили информацию об инциденте. На месте работал следователь.

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Ранее в Житомире 9-летний ребенок выпал из маршрутки. С серьезными травмами он был доставлен в одну из больниц города.