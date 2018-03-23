Тимошенко уточнила свою позицию по Савченко

Лидер Батькивщины заявила, что голосовала бы 22 марта в Раде за представления генпрокурора Юрия Луценко.

Тимошенко считает, что Савченко нужна помощь врачей скриншот из видео

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что депутата Надежду Савченко стоит отправить на психологическую реабилитацию, так как она серьезно психически пострадала в тюрьме РФ.

Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

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“Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после российской тюрьмы“, - сказала Тимошенко.

Она также заявила, что если бы присутствовала 22 марта на голосовании в Верховной Раде в отношении Савченко, что сделала бы выбор в пользу представления генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, 22 марта следователь СБУ задержал депутата Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение. 23 марта Шевченковский райсуд Киева начал избирать меру пресечения народному депутату Надежде Савченко.

Ранее, 19 марта, Юлия Тимошенко заявила, что “истерия“ вокруг депутата Надежды Савченко выгодна властям, поскольку ею прикрываются антиукраинские действия.