В Запорожье задержан 17-летний убийца экс-депутата

Следствие вернулось к версии, что на вокзале было совершено ограбление бывшего депутата Генического райсовета.

В городе Запорожье правоохранители задержали 17-летнего местного жителя, который подозревается в избиении и ограблении 35-летнего экс-депутата Генического районного совета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева, который от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

“17-летний житель Запорожья 10 марта 2018 года с целью завладения материальными ценностями нанес потерпевшему не менее двух ударов в область лица, от которых гражданин Г. упал на землю. После этого злоумышленник завладел его мобильным телефоном“, - говорится в сообщении.

13 марта потерпевший был госпитализирован в горбольницу №5 Запорожья, а 14 марта скончался от полученных травм.

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Сейчас досудебное расследование продолжается. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщалось, что в Запорожье 13 марта по предварительной информации, произошло ограбление, во время которого преступники нанесли мужчине тяжелые травмы и убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева.

Однако позже в полиции уточнили, что факты доказывают - экс-депутату проломили голову не до, а после госпитализации.