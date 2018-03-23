На базе Азова изымали документы о завладении имуществом - полиция

В полиции сообщают, что обыски проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства.

В полиции заявляют, что обыски проходили в нескольких регионах facebook.com/politicalpartynationalcorps

Сотрудники Национальной полиции проводили обыски на территории завода АТЭК, который используется для нужд полка Азов и партии Национальный корпус, для выемки документации по делу о незаконном завладении имуществом этой компании.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

“Сегодня на территории завода АТЭК сотрудники Национальной полиции с санкции Печерского райсуда столицы проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)“, - заявил он.

Читай также: Ищут крепкую ногу. Для чего создали Нацдружины

Тракало уточнил, что обыски в зданиях завода АТЭК проходили в рамках досудебного расследования, которые ставили перед собой цели по выемке документации, способной пролить свет на возможные факты незаконного завладения имуществом предприятия на общую сумму более 54 миллиона гривен.

Он также добавил, что обыски проходили не только на нынешней базе Азова, но и в нескольких регионах страны, на объектах принадлежащих ЗАО АТЭК.

Около 13:30 представители полиции покинули территорию завода. Руководитель центрального штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов заявил, что были найдены две гранаты, которые, по его словам, подбросили силовики.

Он также добавил, что сотрудники полиции украли личные вещи и документы проектов общественных организаций.

Напомним, 23 марта в Киеве спецназ Нацполиции заблокировал вход на базу партии Национальный корпус и полка Нацгвардии Азов, которая находится на территории машиностроительного завода АТЕК у станции метро Святошин.

Позднее, лидер партии Национальный корпус Андрей Белецкий прокомментировал обыски на АТЭКе и также заявил о кражах со стороны сотрудников полиции.