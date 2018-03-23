У меня нет денег: Савченко уже отрицает перевозку оружия

Депутат Верховной Рады Украины в суде сказала, что оружие с неподконтрольного Украине Донбасса могли вывозить чтобы проверить, где оно было произведено.

Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, во время заседания суда, который избирает ей меру пресечения, сообщает РИА Новости-Украина.

“Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено - весь тот арсенал, который вы назвали“, - заявила Савченко.

Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты наладили собственное производство

Савченко уверяет, что если бы это оружие собирались использовать в терактах, то оно бы вообще не попало на склад. Также она выразила убеждение, что перевозить оружие от противника нужно,чтобы тестировать. “Иначе мы будем проигрывать“, – заявила она.

Савченко отметила, что такие операции “очень нелегкие“, поэтому нужен “контакт с врагом“ и “определенное доверие“.

“Все обвинения в том, что я покупала оружие, абсолютно лживые, нет у меня денег на закупку такого арсенала“, – цитирует Савченко 112 Украина.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала “террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет“.

Еще будучи на свободе Савченко также рассказывала, что ей за оружие предлагали 2,5 миллиона гривен.