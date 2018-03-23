На Волыни новый губернатор - еще один Савченко
Президент Петр Порошенко 23 марта назначил Александра Савченко новым главой Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика, который занимал должность с 2014 года.
Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.
Читай также: Герой АТО против коррупции: кем был летчик Владислав Волошин
“Хочу отдельно отметить, что новый губернатор, председатель ОГА Александр Савченко, я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек, у которого сейчас стоит задача поддержать те все тенденции, которые были начаты господином Владимиром - защитить волынский бизнес, обеспечить порядок“, - сказал Порошенко на брифинге в Луцке.
Ранее Савченко возглавлял один из департаментов МВД, был заместителем министра. С июля 2001 года он работал начальником Главного управления, а впоследствии Департамента административной службы милиции, потом - Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. 2005 г.- директор Департамента ДСО при МВД Украины. C декабря 2007 по март 2010-ого -занимал должность заместителя Министра внутренних дел.
Напомним, 21 марта участники акции передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить губернатора Николаевской области Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.
Как сообщалось, 18 марта в Николаеве застрелился и.о. директора аэропорта. Гибель летчика-героя Владислава Волошина связывают с махинациями в Николаевском международном аэропорту, который “курирует“ местный губернатор Алексей Савченко.