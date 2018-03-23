На Волыни новый губернатор - еще один Савченко

Президент Петр Порошенко, назначая Александра Савченко новым главой Волынской ОГА, подчеркнул, что область демонстрирует стабильные результаты экономического развития.

Ранее Савченко возглавлял один из департаментов МВД, был заместителем министра politrada.com

Президент Петр Порошенко 23 марта назначил Александра Савченко новым главой Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика, который занимал должность с 2014 года.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

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“Хочу отдельно отметить, что новый губернатор, председатель ОГА Александр Савченко, я его знаю уже, думаю, лет 18. Это профессиональный, решительный, патриотичный, очень грамотный и очень одаренный человек, у которого сейчас стоит задача поддержать те все тенденции, которые были начаты господином Владимиром - защитить волынский бизнес, обеспечить порядок“, - сказал Порошенко на брифинге в Луцке.

Ранее Савченко возглавлял один из департаментов МВД, был заместителем министра. С июля 2001 года он работал начальником Главного управления, а впоследствии Департамента административной службы милиции, потом - Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. 2005 г.- директор Департамента ДСО при МВД Украины. C декабря 2007 по март 2010-ого -занимал должность заместителя Министра внутренних дел.

Напомним, 21 марта участники акции передали в Администрацию президента письмо с требованием уволить губернатора Николаевской области Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве застрелился и.о. директора аэропорта. Гибель летчика-героя Владислава Волошина связывают с махинациями в Николаевском международном аэропорту, который “курирует“ местный губернатор Алексей Савченко.