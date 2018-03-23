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Украина из-за России потеряла четверть промышленности - Порошенко

Комментариев: 1
Из-за аннексии Крыма страна потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море, 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности, заявил президент.
Порошенко озвучил экономические потери от агрессии РФ в Украине
Порошенко озвучил экономические потери от агрессии РФ в Украине

Украина в результате агрессии России потеряла 25% промышленности. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, также в результате агрессии РФ активы украинских банков снизились почти на пять млрд долларов.

“Начну со статистики, которая дает возможность осознать, из какой пропасти мы все вместе выбрались. Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности“, - сообщил президент.

Порошенко подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт.

“Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это - заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа“, - добавил Порошенко.

Ранее Рада попросила Кабмин создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: шахты, агрессия, промышленность, Порошенко, Петр Порошенко, агрессия России
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Комментариев (1)
shurag    23.03.2018, 18:29
Оценка:  0
shurag
якби не крали, то може й було більше
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