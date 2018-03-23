Украина из-за России потеряла четверть промышленности - Порошенко

Из-за аннексии Крыма страна потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море, 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности, заявил президент.

Порошенко озвучил экономические потери от агрессии РФ в Украине

Украина в результате агрессии России потеряла 25% промышленности. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, также в результате агрессии РФ активы украинских банков снизились почти на пять млрд долларов.

“Начну со статистики, которая дает возможность осознать, из какой пропасти мы все вместе выбрались. Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности“, - сообщил президент.

Порошенко подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт.

“Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это - заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа“, - добавил Порошенко.

На окупованій території залишилося близько ста шахт; активи банків майже на 5 мільярдів доларів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2018 г.

Ми уникнули дефолту, спричиненого гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це – заслуга сильного, патріотичного і відповідального українського народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2018 г.

Почну зі статистики, яка дає можливість усвідомити, із якої прірви ми всі разом вистрибнули. Через анексію Криму втратили 3,6% ВВП; 80% нафтогазових покладів в Чорному морі; 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2018 г.

Ми уникнули дефолту, спричиненого гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це – заслуга сильного, патріотичного і відповідального українського народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2018 г.

Ранее Рада попросила Кабмин создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.