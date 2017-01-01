Вдова Вороненкова заявила о причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу

Максакова показала журналистам СМС-сообщения от Тюрина, которые можно расценивать как угрозы.

Вдова Мария Максакова накануне годовщины убийства своего мужа Дениса Вороненкова, которого расстреляли в центре Киева, заявила о наличии доказательств причастности ее гражданского экс-мужа Владимира Тюрина к убийству.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ТСН.

“Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса“, - заявила Максакова.

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Она добавила, что Тюрин, который является одним из главных криминальных авторитетов России, ненавидел экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и часто это показал на людях.

Максакова отметила, что Тюрин неоднократно ей угрожал после смерти экс-депутата и продемонстрировала СМС-сообщения, полученные от него.

“Это просто сатана! Тюрин мне еще СМС-ку прислал: “Не сатаней, знай, живи!“. Как это расценивать?“, - возмутилась она.

В ГПУ о раскрытии убийства Вороненкова отчитались еще осенью 2017 года, а главным подозреваемым заказчиком по версии следствия является Тюрин, который на данный момент находится в международном розыске.

Напомним, 13 февраля Голосеевский районный суд Киева продлил на 60 суток - до 13 апреля - меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.