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Вдова Вороненкова заявила о причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу

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Максакова показала журналистам СМС-сообщения от Тюрина, которые можно расценивать как угрозы.
Максакова заявила, что является заложником ситуации
Максакова заявила, что является заложником ситуации
УНИАН

Вдова Мария Максакова накануне годовщины убийства своего мужа Дениса Вороненкова, которого расстреляли в центре Киева, заявила о наличии доказательств причастности ее гражданского экс-мужа Владимира Тюрина к убийству.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ТСН.

“Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса“, - заявила Максакова.

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Она добавила, что Тюрин, который является одним из главных криминальных авторитетов России, ненавидел экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и часто это показал на людях. 

Максакова отметила, что Тюрин неоднократно ей угрожал после смерти экс-депутата и продемонстрировала СМС-сообщения, полученные от него.

“Это просто сатана! Тюрин мне еще СМС-ку прислал: “Не сатаней, знай, живи!“. Как это расценивать?“, - возмутилась она.

В ГПУ о раскрытии убийства Вороненкова отчитались еще осенью 2017 года, а главным подозреваемым заказчиком по версии следствия является Тюрин, который на данный момент находится в международном розыске. 

Напомним, 13 февраля Голосеевский районный суд Киева продлил на 60 суток - до 13 апреля - меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

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Теги: депутат, Вороненков, убийство, расстрел, Максакова, Тюрин
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