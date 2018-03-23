В ЛНР предложили Савченко "политическое убежище"

Подозреваемой в подготовке терактов и переворота Надежде Савченко готовы предоставить политическое убежище в ЛНР.

Представитель “Луганской народной республики“ Владислав Дейнего сказал, что они не вербовали народного депутата и не планировали с ней государственный переворот и добавил, что Савченко может рассчитывать на помощь ЛНР, сообщает Московский комсомолец.

Читай также: “У меня нет денег:“Савченко уже отрицает перевозку оружия

Владислав Дейнего сказал об этом во время переговоров в Минске.

“Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос“, - сказал он.

“Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов насчет государственного переворота в Украине, чтобы потом заключить мирное соглашение с новой властью“, - заверил представитель боевиков.

Читай также: Савченко была готова подорвать себя, чтобы не сдаться живой - прокурор

Напомним, в четверг 22 марта Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана, а в пятницу 23 марта над ней состоялся суд, на котором должны избрать меру пресечения для Савченко. Народный депутат заявила, что начинает голодовку.

Отметим, что Савченко в 2014-ом изначально попала в плен именно к боевикам ЛНР. Там она дала свое первое “интервью“. После этого летчицу решили вывезти в Россию, чтобы там устроить показательный суд. Савченко называла главаря ЛНР Игоря Плотницкого одним из организаторов своего похищения. Однако после освобождения она изменила риторику - Плотницкий в глазах Савченко стал “философом“.