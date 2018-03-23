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В ЛНР предложили Савченко "политическое убежище"

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 3
Подозреваемой в подготовке терактов и переворота Надежде Савченко готовы предоставить политическое убежище в ЛНР.
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР
EPA/UPG

Представитель “Луганской народной республики“ Владислав Дейнего сказал, что они не вербовали народного депутата и не планировали с ней государственный переворот и добавил, что Савченко может рассчитывать на помощь ЛНР, сообщает Московский комсомолец.

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Владислав Дейнего сказал об этом во время переговоров в Минске.

“Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос“, - сказал он.

“Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов насчет государственного переворота в Украине, чтобы потом заключить мирное соглашение с новой властью“, - заверил представитель боевиков.

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Напомним, в четверг 22 марта Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана, а в пятницу 23 марта над ней состоялся суд, на котором должны избрать меру пресечения для Савченко. Народный депутат заявила, что начинает голодовку

Отметим, что Савченко в 2014-ом изначально попала в плен именно к боевикам ЛНР. Там она дала свое первое “интервью“. После этого летчицу решили вывезти в Россию, чтобы там устроить показательный суд. Савченко называла главаря ЛНР Игоря Плотницкого одним из организаторов своего похищения. Однако после освобождения она изменила риторику - Плотницкий в глазах Савченко стал “философом“.

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Теги: Савченко, арест, ЛНР, политическое убежище
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Комментариев (3)
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Ипатий    23.03.2018, 17:07
Оценка:  +3
Ипатий
Попалили агента !!!
Ипатий    23.03.2018, 17:06
Оценка:  +2
Ипатий
ОРДЛО и так ничего не решало и не решает !!! Что кремль скажет то и будет в дыре !!!
texst    23.03.2018, 17:05
Оценка:  +2
texst
Вон оно чё, Михалыч (с)
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