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В Николаевском СИЗО найден мертвым фигурант дела Мультика

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У Леонова осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
Заключенному было было 37 лет, врачи предполагают отрыв тромба
Заключенному было было 37 лет, врачи предполагают отрыв тромба
news.pn

В Николаеве в пятницу, 23 марта, в камере следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который был фигурантом дела Михаила Титова (по прозвищу Мультик).

Об этом пишет местное издание Преступности.НЕТ со ссылкой на полицию и прокуратуру.

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Как сообщается, сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить и позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал скорую медпомощ. Прибывшие медики констатировали смерть.

“Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Признаки насильственной смерти отсутствуют“, - говорится в сообщении.

В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.

Стоит отметить, что Леонов был задержан сотрудниками прокуратуры 29 августа 2017 года. В этот день в Николаеве прошло несколько десятков обысков у местных бизнесменов, депутатов и других лиц. После проведения обысков задержали пять человек: Михаил Титов (по кличке Мультик), Дмитрий Леонов, Алексей Пелипас, Борис Серафимов и Олег Коноваленко. Всем задержанным объявили о подозрении в причастности к так называемой “ОПГ Мультика“ и арестовали. Потом троих отпустили, а под стражей оставались только Титов и Леонов.

В ГПУ заявили, что Мультик контролировал всю область.

Позже генпрокурор Юрий Луценко 16 января, в Николаеве задержали членов организованной преступной группировки под руководством заместителя главы фракции Оппозиционного блока городского совета Игори Копейки, который является фигурантом в рамках расследования деятельности группировки Михаила Титова.

 

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Теги: Николаев, ОПГ, ГПУ, Мультик, Михаил Титов
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