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Украина пожалеет о разрыве экономических связей с Россией - МИД РФ

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В РФ считают, что Украина "наносит ущерб" собственной экономике.
Разрыв сотрудничества в РФ назвали "деиндустриализацией"
Разрыв сотрудничества в РФ назвали "деиндустриализацией"
sputnik.ru

В российском МИД отреагировали на решение Кабинета министров Украины о прекращении действия Программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы и заявили, что Украина пожалеет о разрыве связей. 

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

“Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях - в атомной промышленности и атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере. Это все то, чем украинский народ в свое время по праву мог гордиться“, - заявили в МИД. 

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В России назвали действия Киева “нанесением ущерба“ собственной экономике, поскольку разрыв торгово-экономических связей, по мнению МИД, ведет к “деиндустриализации“ Украины.

“И, похоже, на этом дело не остановится. На очереди - требования западных кураторов-благодетелей Украины о повышении цен на газ для потребителей, снятие запрета на торговлю землей сельскохозяйственного назначения, разрешение поставок в ЕС леса-кругляка и тому подобное. В перспективе Киев заставят покупать втридорога и американский сжиженный сланцевый газ, как сейчас это происходит с американским углем“, - говорится в сообщении. 

Напомним, 21 марта Кабинет министров принял решение разорвать экономическое сотрудничество между Украиной и Россией.

Ранее, 14 марта, народный депутат Светлана Залищук сообщила, что в МИД Украины подготовили предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.

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Теги: Украина, Россия, торговля, МИД РФ
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Комментариев (3)
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logmax    23.03.2018, 17:33
Оценка:  0
logmax
Благодетели наши пекутся о нас! Душа у них за Украину болит! А газ в Европе почему то дешевле покупать, чем у "братьев" наших самых духовных!
Huper!    23.03.2018, 17:22
Оценка:  +3
Huper!
Говорит государство, которое навоз в Польше покупает
Woodbrother    23.03.2018, 17:20
Оценка:  +3
Woodbrother
россия не в состоянии выстроить никаких экономических связей ни с одной страной мира. Единственное, что на россии получается- качать сырье через трубу в развитые страны .
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