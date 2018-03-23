Савченко обматерила прокурора за сравнение с ГРУшниками

Народному депутату не понравилось то, что прокурор позволил себе личное высказывание о подозреваемой, в котором сравнил ее с российскими солдатами, задержанными в Украине.

Народный депутат Надежда Савченко нецензурно выругалась в адрес прокурора Александра Банника в зале Шевченковского районного суда во время заседания, где ей в пятницу, 23 марта, избирают меру пресечения.

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Савченко возмутило то, что прокурор провел аналогию между ней и российскими спецназовцами из ГРУ Александровым и Ерофеевым (которых в Украине осудили, а потом обменяли на Савченко).

“Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило ума... не устраивать террористический акт на территории собственной страны“, – сказал он.

В ответ Савченко резко высказалась о прокуроре. Соответствующее видео на своем канале опубликовал Гордон.

“... Мне обидно, что такие, как вы, являются столпами, на которых держится эта власть. Затем вас подпилят, смешают и будете на фронте погибать, как сейчас погибают наши солдаты...А когда они так же, добробаты, держали, как столбы, эту гребаную власть!“, - сказала она. Далее Савченко не сдержалась и крикнула: “Долб**б, бл**ь!“.

На момент публикации суд находится в совещательной комнате, где принимает решение по определению для нардепа Надежды Савченко меры пресечения.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. Затем Савченко задержали, ночь она провела в СИЗО.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко во время представления материалов дела Савченко в Раде обнародовал видео, в котором, в частности наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО Александра Турчинова в случае удачного завершения военного переворота в Украине.