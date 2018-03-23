В ДНР потребовали с Vodafone 800 миллионов рублей "налога"
Vodafone должен ОРДО 800 000 000 рублей (около 14 миллионов долларов США). Во всяком случае, так считает оккупационная власть территории. Об этом заявил так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Пока “долг“ не будет выплачен, оператору не разрешат функционировать на территории ДНР. Тимофеев сказал это в интервью одному из сепаратистских изданий.
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“На сегодняшний день с налоговыми обязательствами в компании оператора Vodafone, или как ее называют, МТС-Украина , следующая картина: компания не заплатила ни копейки налогов в бюджет республики... По недоплаченных суммам - там около 800 000 000 рублей “, - подчеркнул псевдофискал.
Тимофеев сказал, что если Vodafone хочет вернуться в ДНР, то должен зарегистрироваться и заплатить налоги.
“Именно по Vodafone: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился - он приходит в “министерство доходов и сборов“, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше“, - заявил Тимофеев.
Напомним, 29 января сепаратисты предложили Vodafone пустить связь в ДНР через Россию.