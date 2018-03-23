В ДНР потребовали с Vodafone 800 миллионов рублей "налога"

При невыполнении этих условий, оператор не сможет больше работать на оккупированной территории.

Vodafone не сможет работать на оккупированной территории, пока не уплатит "долг" EPA/UPG

Vodafone должен ОРДО 800 000 000 рублей (около 14 миллионов долларов США). Во всяком случае, так считает оккупационная власть территории. Об этом заявил так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Пока “долг“ не будет выплачен, оператору не разрешат функционировать на территории ДНР. Тимофеев сказал это в интервью одному из сепаратистских изданий.

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“На сегодняшний день с налоговыми обязательствами в компании оператора Vodafone, или как ее называют, МТС-Украина , следующая картина: компания не заплатила ни копейки налогов в бюджет республики... По недоплаченных суммам - там около 800 000 000 рублей “, - подчеркнул псевдофискал.

Тимофеев сказал, что если Vodafone хочет вернуться в ДНР, то должен зарегистрироваться и заплатить налоги.

“Именно по Vodafone: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился - он приходит в “министерство доходов и сборов“, регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше“, - заявил Тимофеев.

Напомним, 29 января сепаратисты предложили Vodafone пустить связь в ДНР через Россию.