Львовским школьникам выплатят по 20 тыс. гривен за 600 балов на ВНО

Городской совет принял решение увеличить премии за рекордные результаты итогового оценивания знаний выпускников.

Львовский городской совет увеличил премии для выпускников общеобразовательных школ, которые по итогам учебного года наберут на внешнем независимом оценивании (ВНО) 400 или 600 баллов.

Об этом сообщают Новости Львова со ссылкой на решение городского совета от 22 марта.

Ранее за хорошие результаты ВНО выплачивали по 4 тыс. и 6 тыс. гривен, то в этом году премии составят 10 тыс. и 20 тыс. гривен соответственно.

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Также в программе предусмотрены выплаты 30 призерам олимпиад - по 10 тыс. гривен, а также 20 одноразовых выплат по 1 тыс. гривен для школьников за успешное окончание англоязычных онлайн-курсов по различным дисциплинам.

Напомним, с 6 февраля по 19 марта в Украине проводилась регистрация для участия во ВНО.