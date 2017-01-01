По Савченко собраны все доказательства, новых не будет - СБУ
В уголовном производстве по делу народного депутата Надежды Савченко собраны все доказательства.
Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает УНИАН.
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“Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете“, - сказал он.
По его словам, новых доказательств в этом деле быть не может.
О деталях дела Кононенко отказался говорить, ссылаясь на то, что у него нет соответствующего разрешения следователя.
При этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала вопрос дела Савченко политическим.
Напомним, 23 марта во время заседания суда Надежда Савченко изменила свои показания и заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Позднее, на заседании Савченко заявила, что снова объявляет голодовку.