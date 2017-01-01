По Савченко собраны все доказательства, новых не будет - СБУ

Замглавы СБУ утверждает, что доказательства были собраны до того, как произошла огласка.

Савченко грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение УНИАН

В уголовном производстве по делу народного депутата Надежды Савченко собраны все доказательства.

Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает УНИАН.

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“Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете“, - сказал он.

По его словам, новых доказательств в этом деле быть не может.

О деталях дела Кононенко отказался говорить, ссылаясь на то, что у него нет соответствующего разрешения следователя.

При этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала вопрос дела Савченко политическим.

Напомним, 23 марта во время заседания суда Надежда Савченко изменила свои показания и заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Позднее, на заседании Савченко заявила, что снова объявляет голодовку.