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По Савченко собраны все доказательства, новых не будет - СБУ

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
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Замглавы СБУ утверждает, что доказательства были собраны до того, как произошла огласка.
Савченко грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение
Савченко грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение
УНИАН

В уголовном производстве по делу народного депутата Надежды Савченко собраны все доказательства.

Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает УНИАН.

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“Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете“, - сказал он.

По его словам, новых доказательств в этом деле быть не может.

О деталях дела Кононенко отказался говорить, ссылаясь на то, что у него нет соответствующего разрешения следователя.

При этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала вопрос дела Савченко политическим.

Напомним, 23 марта во время заседания суда Надежда Савченко изменила свои показания и заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Позднее, на заседании Савченко заявила, что снова объявляет голодовку. 

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Теги: Надежда Савченко, суд, СБУ, доказательства
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