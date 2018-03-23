В Украину запретили ввоз двух книг Азарова

Список запрещенных для ввоза изданий расширили до 165 книг.

Экс-премьер-министр не устает трудится на поприще "политической беллетристики" EPA/UPG

В перечень книг запрещенных для ввоза на территрию Украины добавлены две книги экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, выданных в России, это Украина на распутье. Записки премьер-министра и Уроки площади. Украина после переворота.

Обновленный список опубликован пресс-службой Госкомтелерадио.

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В ведомстве отметили, что содержание этих книг направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов и посягательство на права и свободы человека.

Как сообщалось 5 марта, в Украину запретили ввоз еще 19 российских книг.