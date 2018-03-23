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В СБУ рассказали, когда закончится АТО на Донбассе

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
По словам Кононенко, прекращение АТО как структурной составляющей операции Обьединенных сил (ООС) не планируется.
В СБУ рассказали, когда ожидать завершения АТО
В СБУ рассказали, когда ожидать завершения АТО
rbc.ua

В пятницу 23 марта в Службе безопасности Украины рассказали, когда стоит ожидать завершения АТО.  Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сказал, что антитеррористическая операция продлится до тех пор, пока государственные границы Украины не будут восстановлены.

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“Сейчас, по сути, продолжается то, что происходило и раньше. Единственное - сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным“, - сказал Виктор Кононенко.

Также он добавил: “Мы привели все в надлежащий вид. А СБУ как участвовала, так и будет продолжать на тех принципах, которые были раньше“.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Обьединенных сил (ООС) не планируется, заместитель главы СБУ ответил следующее: “Нет, не будет, все это будет продолжаться пока государственные границы не будет восстановлены“.

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Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. 

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Теги: СБУ, завершение АТО, АТО, война, Донбасс
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Комментариев (1)
Глод    23.03.2018, 18:40
Оценка:  0
Глод
То есть это надолго.
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