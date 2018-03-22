Львов будет платить школьникам по 20 тысяч за рекордные балы на ВНО

Денежные премии за большое количество баллов набранных на внешнем независимом оценивании во Львове существовали и ранее, однако в этом году их существенно увеличили.

Юные львовяне за успешно пройденное ВНО могут получить серьезную сумму Корреспондент.net

Львовские выпускники, которые наберут на внешнем независимом оценивании (ВНО) 400 или 600 баллов получат увеличенные премии. Об этом сообщают Новости Львова.

Соответствующее решение принял Львовский горсовет, увеличил существовавшие ранее премии в несколько раз.

Отмечается, что раньше за хорошие результаты ВНО школьникам платили по 4 тыс. и 6 тыс. гривен, то в этом году премии составят 10 тыс. и 20 тыс. гривен соответственно.

Также в программе предусмотрены выплаты 30 призерам олимпиад - по 10 тыс. гривен, а также 20 одноразовых выплат по 1 тыс. гривен для школьников за успешное окончание англоязычных онлайн-курсов по различным дисциплинам.

Напомним, Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО.

Как сообщалось, 9 января 2018 года началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

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