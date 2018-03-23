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Савченко обвинила партию Тимошенко в предательстве

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 7
Украинская власть поменяется тогда, когда партии "перестанут отрекаться от своих", заявила Савченко в суде.
Савченко считает, что предавать - это нормально для политический партий
Савченко считает, что предавать - это нормально для политический партий
EPA/UPG

Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой на внеочередных парламентских выборах 2014 года она возглавила, ее использовала и предала.

Об этом она заявила 23 марта в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения.

По словам Савченко, украинская власть поменяется тогда, когда партии “перестанут отрекаться от своих“.

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“А партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия Батькивщина предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий“, - сказала народный депутат, но при этом не уточнила, кого она имела в виду.

Также по словам Савченко, в Европе Тимошенко не видят президентом - "она той же школы, что и Янукович с Порошенко“. 

Напомним, что Савченко заочно избрали в парламент по спискам партии Батькивщина, когда Савченко еще находилась в российской тюрьме. Тимошенко лично встречала Савченко после освобождения, однако вскоре они дистанцировались. В конце 2016 года Батькивщина исключила Савченко из своих рядов.

Тимошенко еще в 2014-ом говорила, что Савченко сама просилась в список Батькивщины. Савченко на сегодняшнем суде на вопрос, как она попала к Тимошенко заявила, что она никогда не голосовала за Батькивщину.

23 марта Савченко арестовали на два месяца.

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Теги: Батькивщина, Савченко, партия, депутаты, суд
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Комментариев (7)
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lomlomlom    23.03.2018, 21:50
Оценка:  0
lomlomlom
Чемто смахивает на усика на фотке))
oputuvannya    23.03.2018, 21:26
Оценка:  +3
oputuvannya
глаза шизофренички
oputuvannya    23.03.2018, 21:25
Оценка:  +2
oputuvannya
чья б мычала, они её из кичи вытащили, а освобождённая и букет от Юли побрезговала выйдя взять
oputuvannya    23.03.2018, 21:25
Оценка:  +2
oputuvannya
чья б мычала, они её из кичи вытащили, а освобождённая и букет от Юли побрезговала выйдя взять
oputuvannya    23.03.2018, 21:25
Оценка:  +2
oputuvannya
чья б мычала, они её из кичи вытащили, а освобождённая и букет от Юли побрезговала выйдя взять
oputuvannya    23.03.2018, 21:25
Оценка:  +2
oputuvannya
чья б мычала, они её из кичи вытащили, а освобождённая и букет от Юли побрезговала выйдя взять
shurag    23.03.2018, 21:06
Оценка:  +2
shurag
ТЮля обісралася
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