Савченко обвинила партию Тимошенко в предательстве

Украинская власть поменяется тогда, когда партии "перестанут отрекаться от своих", заявила Савченко в суде.

Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой на внеочередных парламентских выборах 2014 года она возглавила, ее использовала и предала.

Об этом она заявила 23 марта в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения.

По словам Савченко, украинская власть поменяется тогда, когда партии “перестанут отрекаться от своих“.

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“А партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия Батькивщина предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий“, - сказала народный депутат, но при этом не уточнила, кого она имела в виду.

Также по словам Савченко, в Европе Тимошенко не видят президентом - "она той же школы, что и Янукович с Порошенко“.

Напомним, что Савченко заочно избрали в парламент по спискам партии Батькивщина, когда Савченко еще находилась в российской тюрьме. Тимошенко лично встречала Савченко после освобождения, однако вскоре они дистанцировались. В конце 2016 года Батькивщина исключила Савченко из своих рядов.

Тимошенко еще в 2014-ом говорила, что Савченко сама просилась в список Батькивщины. Савченко на сегодняшнем суде на вопрос, как она попала к Тимошенко заявила, что она никогда не голосовала за Батькивщину.

23 марта Савченко арестовали на два месяца.