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Украина и Польша запускают кампанию для заробитчан

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Гастарбайтерам из Украины будут объяснять, как устроиться на работу в Польшу легально и добиться от работодателя соблюдения своих прав.
Поляки инициируют информационную кампанию для украинских работников
Поляки инициируют информационную кампанию для украинских работников

В апреле сразу в двух странах – Украине и Польше начнется масштабная информационная кампания, которая поможет украинцам устраиваться на работу в Польше легально. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает Украинформ со ссылкой на председателя Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министра экономики Польши Яцека Пехоту.

"Этой кампанией мы хотим противодействовать нарушениям во время набора работников в Украине, а с другой стороны в Польше бороться со случаями, когда посредники не соблюдают условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, уже не говоря о случаях нелегального трудоустройства", - отметил Пехота.

В Украине главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты  будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.

"Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании - организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройство украинцев за рубежом проходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы", - констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.

Пехота сообщил, что рабочее название кампании Партнерство и трудоустройство, где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство - легальность действий.

Он заметил, что кампания не будет ограничиваться во времени, и проводиться длительное время в форме семинаров, круглых столов, конференций, во время которых все смогут изложить свое мнение по улучшению ситуации в контексте борьбы с нарушениями при трудоустройстве.

Официально кампания начнется во время балтийского бизнес-форума (Baltic Bisiness Forum) в городе Свиноуйсце 18-20 апреля.

Напомним, в Польше работодатель выбросил заболевшую украинку на улицу.

Как сообщалось, украинские гастарбайтеры за 9 месяцев вывели из Польши $4 млрд.

 

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Теги: Польша, работа, заробитчане, гастарбайтеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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seny    23.03.2018, 20:12
Оценка:  0
seny
Гастарбайтерам из Украины будут объяснять, как устроиться на работу в Польшу... приплыли... жыты по новому? ось Вам!
Дно    23.03.2018, 20:08
Оценка:  0
Дно
..."Как сообщалось, украинские гастарбайтеры за 9 месяцев вывели из Польши $4 млрд....." А Польша отримала від їхньої роботи десь -$ 40 млр...., не меньше, ось така арифметика. В кого більше-той і пан ! Головне на кого працюють люди... і коли вже українські "мужі" держави це вкурять...
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