Савченко арестовали

Народного депутата взяли под стражу на 59 дней без права внесения залога. Ее арестовали прямо в зале суда, где сегодня целый день избирали ей меру пресечения.

Шевченковский суд в пятницу, 23 марта избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога, сообщает Укринформ.

Савченко взяли под стражу прямо в зале суда.

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На заседании присутствовали представители стороны обвинения, сама Надежда Савченко, ее пресс-секретарь и сестра, а также адвокаты депутата.

Сторона обвинения просила для Савченко содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Адвокаты заявили, что обжалуют это решение.

Нацгвардия и полиция усилили охрану здания Шевченковского районного суда Киева, в котором сегодня слушалось дело об избрании меры пресечения для Савченко. Почти все помещение холла было занято представителями СМИ.

Ранее в СБУ сообщили, что по делу Савченко собраны все доказательства и других уже не будет.

Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.