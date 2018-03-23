Савченко арестовали
Шевченковский суд в пятницу, 23 марта избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога, сообщает Укринформ.
Савченко взяли под стражу прямо в зале суда.
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На заседании присутствовали представители стороны обвинения, сама Надежда Савченко, ее пресс-секретарь и сестра, а также адвокаты депутата.
Сторона обвинения просила для Савченко содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.
Адвокаты заявили, что обжалуют это решение.
Нацгвардия и полиция усилили охрану здания Шевченковского районного суда Киева, в котором сегодня слушалось дело об избрании меры пресечения для Савченко. Почти все помещение холла было занято представителями СМИ.
Ранее в СБУ сообщили, что по делу Савченко собраны все доказательства и других уже не будет.
Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.