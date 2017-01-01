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Часть Луганской области осталась без воды

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Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции из-за аварии на магистральном водоводе на неподконтрольной части Луганщины.
На магистральном водоводе произошла авария
На магистральном водоводе произошла авария
Getty Images

Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции из-за аварии на магистральном водоводе на неподконтрольной части Луганщины.

Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области. Об эттом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в пятницу, 23 марта.

"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки – аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", – говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Напомним, 1 марта 2018 года из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса было прекращено водоснабжение значительной части Донецкой области. В частности, воды не было в Маруполе, Покровске, Мирнограде, Доброполье, Новогродовке, Угледаре, Волновахе и Докучаевске.

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Теги: вода, авария, водопровод, водоснабжение, Луганская область, ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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