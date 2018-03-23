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У активиста из партии Саакашвили изъяли центнер янтаря – СМИ

Комментариев: 3
Пограничники обнаружили в микроавтобусе Мерседес двойной потолок. После его демонтажа нашли 17 пакетов с янтарем по шесть-семь килограммов в каждом.
Изъятый янтарь
Изъятый янтарь
Госпогранслужба Украины

Активист партии Рух новых сил Михаила Саакашвили пытался вывезти из Украины свыше 100 кг янтаря. Об этом сообщает в пятницу, 23 марта, Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

"Около 16.00 пятницы на пункт пропуска Смильница прибыл микроавтобус Мерседес, которым управлял гражданин Украины, житель Старого Самбора 1981 г.р. В результате осмотра был обнаружен двойной потолок, после его демонтажа с самодельным люком над водительским сидением были обнаружены 17 пакетов с январем по 6-7 кг каждый", – рассказал собеседник.

По его словам, речь идет об активисте Руха новых сил Николае Кулике, который является совладельцем отделения экспресс-перевозок Новой почты в Старом Самборе.

"Кулик является совладельцем совместно с Василием Курием, который был комендантом палаточного городка возле пункта Краковец во время прорыва госграницы Михаила Саакашвили", – уточнил источник.

Отметим, что Госпогранслужба официально подтвердила изъятие партии янтаря на границе с Польшей, опубликовав фото с места событий.

Накануне сообщалось, что СБУ изъяла более трех тонн янтаря в Житомирской области. Также была обнаружена черная бухгалтерия дельцов и средства для скупки и добычи "солнечного" камня.

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Теги: Саакашвили, контрабанда, граница, фото, пограничники, Михаил Саакашвили, Госпогранслужба, янтарь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bugrov3    23.03.2018, 22:05
Оценка:  -1
bugrov3
это вам не разенблять, эт саакашвили по-заказу курченко.
,
страхшоссе    23.03.2018, 21:38
Оценка:  0
страхшоссе
а янтарную комнату у него не нашли ?
texst    23.03.2018, 21:44
Оценка:  0
texst
Это на Мосфильме уточни
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