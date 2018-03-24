Савченко нужно было лечиться, а не идти в Раду - Тимошенко

Лидеру Батькивщины очень жаль Савченко, поскольку она пережила большой стресс до возвращения в Украину.

По словам Тимошенко, после возвращения Савченко, нужно было настаивать на ее лечении

После возвращения Надежды Савченко в Украину из российской тюрьмы необходимо было настаивать на ее лечении, а в Раде она оказалась не на своем месте. Об этом заявила Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, по спискам которой Савченко получила депутатский мандат и прошла в парламент, передает ТСН.

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Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию вокруг Савченко, отметив, что в российском плену она пережила “колоссальный стресс, издевательство, голодание, надругательства и страх“, а потому нужно было настаивать на ее длительной психологической реабилитации. “Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды“, - уточнила она.

Лидер Батькивщины уверена, что народный депутат, которая прошла в Раду первым номером списка ее политсилы, “оказалась не на своем месте в жизни“.

Политик подчеркнула, ей “бесконечно жаль“ Савченко как человека.

Вчера, 23 марта, народный депутат Надежда Савченко заявила, что партия Батькивщина, избирательный список которой она возглавила на внеочередных парламентских выборах 2014 года, ее использовала и предала.

Савченко подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности. Он отметил, что Савченко при невыясненных обстоятельствах познакомилась с руководителем всеукраинской общественной организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном, который с 2014 года регулярно посещал неподконтрольные Украине районы Донбасса, а с лидерами террористов Захарченко и Тимофеевым поддерживает личные отношения.

Суд арестовал Надежду Савченко на два месяца.