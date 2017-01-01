Порошенко поблагодарил Трампа за финансовую помощь

Президент Украины выразил благодарность президенту лидеру США за подписание бюджета, в котором предусмотрена помощь Украине в размере 620 миллионов долларов.

Президент Петр Порошенко считает, что увеличение расходов на поддержку Украины в бюджете США на 2018 год является "мощным и своевременным сигналом" и реальной практической помощью по укреплению оборонного потенциала нашей страны. Об этом говорится заявлении главы государства в Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", – написал президент.

По словам Порошенко, принятие нового бюджета США является в частности "мощным и своевременным сигналом, который в который раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины по пути демократических изменений".

"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверение его в готовности к достойной обороне и отпору любому нападению", – отметил президент.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал бюджет США на 2018 год в размере 1,3 триллиона долларов, который также предусматривает 620 миллионов долларов помощи Украине

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