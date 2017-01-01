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Порошенко поблагодарил Трампа за финансовую помощь

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Президент Украины выразил благодарность президенту лидеру США за подписание бюджета, в котором предусмотрена помощь Украине в размере 620 миллионов долларов.
Петр Порошенко и Дональд Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп
 
Президент Петр Порошенко считает, что увеличение расходов на поддержку Украины в бюджете США на 2018 год является "мощным и своевременным сигналом" и реальной практической помощью по укреплению оборонного потенциала нашей страны. Об этом говорится заявлении главы государства в Facebook. 
 
"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии", – написал президент. 
 
По словам Порошенко, принятие нового бюджета США является в частности "мощным и своевременным сигналом, который в который раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины по пути демократических изменений".
 
"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверение его в готовности к достойной обороне и отпору любому нападению", – отметил президент.
 
Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал бюджет США на 2018 год в размере 1,3 триллиона долларов, который также предусматривает 620 миллионов долларов помощи Украине.

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Теги: Украина, США, Порошенко, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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