ОБСЕ за сутки насчитала более 100 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 105 взрывов в Донецкой области и ни одного – в Луганской.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 23 марта. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 23 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 105), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 40 взрывов)", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (типа БТР) в Донецке 21 марта и еще один бронетранспортер (неустановленного типа) рядом с н.п. Веселая Гора 22 марта", – отметили в миссии.

В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели зенитную установку (ЗУ-23-2, 23 мм) и 6 боевых бронированных машин (четыре БМП-2 и две неустановленного типа) возле Золотого.





ОБСЕ нашла спрятанные танки сепаратистов "21 марта за пределами зоны безопасности беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 15 БМП и 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на сортировочной станции в Рубежном. 22 марта наблюдатели видели 14 боевых бронированных машин возле железнодорожной станции в Рубежном", – сообщили в ОБСЕ.

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