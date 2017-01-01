Консул об украинце в тюрьме РФ: Дважды была клиническая смерть

Украинский консул впервые за полтора года была допущена к политзаключенному пенсионеру в российской тюрьме.

Украинского политзаключенного 61-летнего пенсионера Алексея Сизоновича в российской тюрьме настолько били и пытали, что он дважды был в состоянии клинической смерти. Об этом рассказала украинский консул в Новосибирске Диана Иванова, которую впервые за полтора года допустили к украинцу, осужденному в РФ по обвинению в терроризме, передает Радио Свобода.

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По словам консула, украинцу не сообщили, с кем он должен был встретиться. При встрече, он спросил, кто к нему пришел. "Слава Богу, наконец-то я Вас дождался", - вскрикнул он.

Иванова сообщила, что сейчас он себя "более-менее нормально" чувствует, однако его мучают головные боли.

Сам он рассказал консулу, что во врем прибывания в Ростове-на-Дону, его сильно били. "Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти", - уточнила она.

Сизонович отметил, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током. Поскольку он электрик, то рассказал, что ток был разноразрядный, что очень сильно влияет на сердце и после этого остаются сильные головные боли.

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Также она рассказала, что из его слов, консула не хотели пускать к нему в Ростове, потому что после избиения голова Сизоновича была "вся черная и вдвое больше размером". "А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима", - добавила она.

31 июля 2017 года сообщалось, что суд в России приговорил 61-летнего украинца Алексея Сизоновича к 12 годам колонии строго режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Его обвинили в том, что он якобы планировал теракты в Ростовской области. Правозащитники не подтверждают, что украинец имел к этому отношение.