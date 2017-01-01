Сутки в АТО: три обстрела после двух дней "тишины"
За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли три раза – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в субботу, 24марта, на своей странице в Facebook.
"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. По населенному пункту противник выпустил шесть мин. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сводке.
По данным штаба, около полуночи сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.
"На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – добавили военные.
В то же время в самопровозглашенных ЛДНР заявили, что не зафиксировали ни одного обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.
Напомним, до этого на Донбассе двое суток соблюдался режим тишины.
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