Полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест

Адвокат просил назначить Ивану Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, отмечая, что у подозреваемого трое детей.

Арест подозреваемого в госизмене полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова продлен на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает 5 канал.

Адвокат военного, Олег Веремеенко, на заседании просил назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, отмечая, что у подозреваемого трое детей.

Прокурор Олег Пересада заявил, что подозреваемый может скрыться или давить на свидетелей, поскольку многие из них были в его подчинении.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века", - подчеркнул адвокат.

Также, по его словам, в таких ситуациях Европейский суд по правам человека, что это неоправданно длинное содержания под стражей

Напомним, летом 2016 года Ивана Безъязыкова освободили из плена сепаратистов, в котором он пребывал два года. Но уже через несколько месяцев полковника задержали по подозрению в работе на ДНР.

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