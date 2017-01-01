В Киевской области военные заболели корью
В Киевской области госпитализированы 11 военных - шесть с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Военнослужащие сами обратили в Ирпенскую центральную городскую больницу, сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации в субботу, 24 марта.
"В медицинское учреждения КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении
Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, которые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие.
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