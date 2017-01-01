Обстрел Авдеевки: в штабе АТО показали фото последствий

В результате атаки повреждены частные здания.

Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей facebook.com/ato.news

Во время обстрела на Донбассе боевики разрушили два дома. Об этом в субботу, 24 марта, сообщили в пресс-центре штаба АТО и опубликовали соответствующие фото.

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“В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, поврежден забор“, - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей facebook.com/ato.news

Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей facebook.com/ato.news

Как сообщалось, за прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли три раза – жертв и пострадавших нет.