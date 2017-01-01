Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк.

Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) на Facebook в субботу, 24 марта.

По данным наблюдателей, огонь по гражданской инфраструктуре города велся из населенного пункта Спартак с применением минометов 120 калибра.

Согласно сообщению, боеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Cмотрите фотогалерею: В штабе показали последствия обстрела Авдеевки

"Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствуют о явном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения", - заявили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 21 марта по 19:30 22 марта зафиксировала более 100 взрывов.

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