"Лечили" молитвами и насилием: в Харькове разоблачили подпольный реабилитационный центр

В так называемом реабилитационном центре "лечили" от алкоголизма и наркомании.

На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин khar.gp.gov.ua

В Московском районе Харькова правоохранители подпольный реабилитационный центр, где “лечили“ алкоголизм и наркоманию молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

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Центр располагался в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин.

На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин khar.gp.gov.ua

“Установлено, что к пациентам, которых “лечили“ в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве «лечения» пациенты читали Библию и молились“, - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин khar.gp.gov.ua

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На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Ровенском районе сотрудники СБУ разоблачили врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии.