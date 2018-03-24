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"Лечили" молитвами и насилием: в Харькове разоблачили подпольный реабилитационный центр

Комментариев: 1
В так называемом реабилитационном центре "лечили" от алкоголизма и наркомании.
На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
khar.gp.gov.ua

 

В Московском районе Харькова правоохранители подпольный реабилитационный центр, где “лечили“ алкоголизм и наркоманию молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

 

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Центр располагался в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин.

 

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин.

 

На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
khar.gp.gov.ua

 

“Установлено, что к пациентам, которых “лечили“ в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве «лечения» пациенты читали Библию и молились“, - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

 

На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
На момент обысков в центре обнаружили 39 женщин и мужчин
khar.gp.gov.ua

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На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

 

Продолжается следствие.

 

Ранее сообщалось, что в  Ровенском районе сотрудники СБУ разоблачили врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии.

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Теги: реабилитационный центр, насилие, наркомания, алкоголизм, лечени от алкозависимости
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Комментариев (1)
ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК    24.03.2018, 13:06
Оценка:  +2
ПОТЕРЯНЫЙ_ЗАЙЧИК
Дибилы блин. Теперь все эти "освобожденные из плена" наркоманы ломануца обратно на улици, грабить и убивать, за очередную дозу.....
А из них могли ведь сделать людей. Немного ипанутых, но людей.....
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