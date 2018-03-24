Украина купит у Франции 55 вертолетов Airbus

Вертолеты получит министерство внутренних дел для выполнения задач полиции, ГСЧС, пограничников и Нацгвардии.

Украина закупит во Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters. Соответствующий меморандум подписан с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Эти вертолеты будут выполнять задачи Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погранслужбы и Нацгвардии.

По словам Авакова, первые четыре вертолета, в том числе медицинский и спасательный, Украина расчитывает получить уже в этом году.

Ранее стало известно, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair закупит самолеты Boeing для полетов в Украину.



