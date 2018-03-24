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Украина купит у Франции 55 вертолетов Airbus

Комментариев: 1
Вертолеты получит министерство внутренних дел для выполнения задач полиции, ГСЧС, пограничников и Нацгвардии.
Украина купит у Франции 55 вертолетов Airbus

Украина закупит во Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters. Соответствующий меморандум подписан с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 

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Эти вертолеты будут выполнять задачи Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погранслужбы и Нацгвардии. 

По словам Авакова, первые четыре вертолета, в том числе медицинский и спасательный, Украина расчитывает получить уже в этом году. 

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Ранее стало известно, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair закупит самолеты Boeing для полетов в Украину

 

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Теги: самолеты, украина, вертолет, Франция
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
Пе4кин_говорит    24.03.2018, 14:37
Оценка:  0
Пе4кин_говорит
Сколько из них пойдут на приватные цели?
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