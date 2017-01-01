Из Украины не выпустили 100 тысяч должников

В Украине запрет на выезд за границу имеют почти 100 тысяч должников по выплате алиментов. По всей стране составлены уже более восьми тысяч протоколов.

В Украине выезд за границу запрещен почти 100 тысячам должников по выплате алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью 5 каналу.

Читай также: В Киеве впервые приговорили должника-алиментщика мести улицы 150 часов

По его словам, кроме того вождение транспортными средствами за неуплату алиментов запрещено около 90 тысяч должников, запрет на пользование оружием и на охоту - у более 80 тысяч чел.

"Также мы ввели общественно-полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлены уже более восьми тысяч протоколов. Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, в настоящее время в Украине примерно три миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов.

Ранее сообщалось, что в розыске находятся восемь тысяч неплательщиков алиментов.