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Из Украины не выпустили 100 тысяч должников

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В Украине запрет на выезд за границу имеют почти 100 тысяч должников по выплате алиментов. По всей стране составлены уже более восьми тысяч протоколов.
Из Украины не выпустили 100 тысяч должников
УНН

В Украине выезд за границу запрещен почти 100 тысячам должников по выплате алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью 5 каналу.

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По его словам, кроме того вождение транспортными средствами за неуплату алиментов запрещено около 90 тысяч должников, запрет на пользование оружием и на охоту - у более 80 тысяч чел.

"Также мы ввели общественно-полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлены уже более восьми тысяч протоколов. Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, в настоящее время в Украине примерно три миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов.

Ранее сообщалось, что в розыске находятся восемь тысяч неплательщиков алиментов.

 

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Теги: Минюст, Минюст Украины, запрет, алименты, въезд и выезд из Украины
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Источник: korrespondent.net

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