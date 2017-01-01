Двойное убийство: во Львовской области отец зарезал сына и его друга

На данный момент злоумышленник задержан, ему грозит до 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Двух юношей в селе Баня в Стрыйском районе Львовской области зарезал родной отец одного из парней. Об этом сообщает zaxid.net.

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На данный момент злоумышленника задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Продолжается досудебное расследование по криминальному производству. Отцу убитого юноши грозит лишение свободы сроком на 10-15 лет или пожизненное.

Отмечено, что злоумышленнику 44 года, он является отцом старшего из юношей.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать сына.



