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За госизмену в прошлом году осудили 13 человек

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Также вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. В рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.

В прошлом году за государственную измену в Украине были вынесены приговоры 13 лицам. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины в субботу, 24 марта.

"В 2017 году по статье Государственная измена УК Украины вынесен приговор 13-и предателям. Также вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма", - заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что в прошлом году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.

Также подразделениями Центра спецопераций А в районе проведения АТО совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе – по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

Кроме того, СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности.

Ранее стало известно, что арест подозреваемого в госизмене полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова продлен на два месяца. 

 

 

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Теги: СБУ, Порошенко, Петр Порошенко, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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