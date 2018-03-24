"Исскусное разоблачение вражеского гнезда": Порошенко поблагодарил СБУ за работу

По словам президента, в 2017 году СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ за “искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации“. Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, передает пресс-служба президента.

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“Чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу: агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, в Киев“, - заявил президент.

Президент отметил, что в 2017 году по статье “госизмена“ вынесены приговоры 13 “предателям“, СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий, а также запретила въезд для более чем 100 “специфических гражданам“.