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"Исскусное разоблачение вражеского гнезда": Порошенко поблагодарил СБУ за работу

Комментариев: 4
По словам президента, в 2017 году СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.
Порошенко поблпгодарил СБУ за работу
Порошенко поблпгодарил СБУ за работу
glavred.info

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ за “искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации“. Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, передает пресс-служба президента.

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“Чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу: агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, в Киев“, - заявил президент.

Президент отметил, что в 2017 году по статье “госизмена“ вынесены приговоры 13 “предателям“, СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий, а также запретила въезд для более чем 100 “специфических гражданам“.

 

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Теги: Порошенко, СБУ, госизмена
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Комментариев (4)
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Игорь!    24.03.2018, 16:20
Оценка:  -1
Игорь!
Тут СБУ отработали на отлично, предотвратив теракт в зародыше. Посадив на попу барыг из фсб..
Yzenykkrasavchik    24.03.2018, 15:44
Оценка:  +1
Yzenykkrasavchik
Он сам в это верит то?
colavova    24.03.2018, 15:51
Оценка:  -1
colavova
А ты проверь?
Yzenykkrasavchik    24.03.2018, 16:18
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Если я в это поверю, то Я и поверю что наши депутаты ВР думают и обо мне и о тебе))))
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