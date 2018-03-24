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СБУ усилит контрразведку - Порошенко

Комментариев: 4
Президент Петр Порошенко считает, что такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Адміністрація президента України

В работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступлении по случаю 26-летия создания СБУ в субботу, 24 марта.

"Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы - на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву.

"Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце - это наша древняя столица, красавец Киев", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко сообщил, что в прошлом году за государственную измену в Украине были вынесены приговоры 13 лицам. 

 

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Теги: Россия, Украина, СБУ, Порошенко, разведка, гибридная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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i-xanter    24.03.2018, 16:00
Оценка:  0
i-xanter
Ссыш Порох , ссы скоро прийдут за тобой
prorok_100    24.03.2018, 16:05
Оценка:  -1
prorok_100
ты псих? порх не овощь... порошенко гений маркетологии (стать презиком и сосать транши) вальцман это звезда в небе и оно на долго пришло...
prorok_100    24.03.2018, 15:55
Оценка:  -1
prorok_100
центр украины в козине...
prorok_100    24.03.2018, 15:54
Оценка:  -1
prorok_100
вк и яндекс заблокированы уже ж вроде...
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