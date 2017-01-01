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На трассе Киев-Харьков перекрывали движение

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Подозрительный предмет в пакете был прикреплен к дорожному знаку. Полиция перекрыла движение на трассе из-за угрозы минирования.
Движение перекрыли из-за подозрительного предмета
Движение перекрыли из-за подозрительного предмета
npu.gov.ua

Движение на трассе Киев – Харьков в Бориспольском районе временно перекрывали из-за подозрительного предмета в пакете. Об этом в субботу, 24 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Сообщение об обнаружении неизвестного предмета на трассе возле Борисполя поступило правоохранителям около 9:00 в субботу.

"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте события полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - отметили в полиции.

Находка была изъята и направлена на проведение экспертизы. В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия.

Движение автотранспорта на трассе восстановлено.

Что именно было в обнаруженном пакете, полиция пока не уточняет.

Как сообщалось, полиция задержала женщину, которая "заминировала" Раду.

Ранее в Одессе "минировали" консульство России.

 

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Теги: Киевская область, движение, Борисполь, трасса, минирование
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Источник: korrespondent.net

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