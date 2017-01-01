На трассе Киев-Харьков перекрывали движение
Движение на трассе Киев – Харьков в Бориспольском районе временно перекрывали из-за подозрительного предмета в пакете. Об этом в субботу, 24 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Сообщение об обнаружении неизвестного предмета на трассе возле Борисполя поступило правоохранителям около 9:00 в субботу.
"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте события полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - отметили в полиции.
Находка была изъята и направлена на проведение экспертизы. В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия.
Движение автотранспорта на трассе восстановлено.
Что именно было в обнаруженном пакете, полиция пока не уточняет.
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