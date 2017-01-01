СБУ перейдет под контроль парламента

Общество через Верховную Раду должно иметь контроль над Службой безопасности Украины. Это предусматривают стандарты НАТО, на которые равняется Украины.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу контроля над СБУ Верховной Раде. Об этом он сказал в субботу, 24 марта, на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, сообщает 112 Украина.

По его словам, финальная редакция закона О национальной безопасности Украины предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ.

"Окончательная редакция нового закона О национальной безопасности предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ. Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, 28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, поданный президентом Петром Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко сообщил, что в прошлом году за государственную измену в Украине были вынесены приговоры 13 лицам.

В своей речи глава государства также заявил, что СБУ усилит контрразведку.

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