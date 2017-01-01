Прослушка Холодницкого была законной – Луценко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с жалобой на прослушку.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры была санкционирована судом. Об этом в субботу, 24 марта, сообщают Українські новини.

Кроме того, Юрий Луценко заявил, что Назар Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением в связи с незаконным прослушиванием.

"Нет, не обращался", - сказал Луценко в субботу журналистам.

Больше деталей Луценко не сообщил.

Напомним, 20 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

На следующий день глава НАБУ Артем Сытник заявил, что журналисты исказили информацию о прослушке. Сам Холодницкий подтвердил информацию о прослушке у него в кабинете, заявив однако, что не знает, кому принадлежит жучок.

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